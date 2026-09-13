Москва13 сен Вести.Иран запросил у России новейшие ударные беспилотники "Герань-4 и 5", утверждает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Как заявляют журналисты, эти БПЛА могут быть использованы иранскими военными в конфликте с США и Израилем.

Российские возможности в области беспилотников настолько улучшились, что в этом году Тегеран обратился к Москве с просьбой предоставить передовые беспилотники "Герань" для использования в войне с Израилем и США добавляет издание

Кроме того, журналисты отмечают, что новые "Герани" серьезно повлияли на ситуацию в зоне спецоперации. Так, например, реактивная "Герань-5" разгоняется до 600 километров в час, имеет радиус действия до 1 тысячи километров и несет боевую часть массой 90 килограммов.

Помимо этого, "Герань-5" оснащена системой наведения с элементами искусственного интеллекта и антеннами, устойчивыми к системам радиоэлектронной борьбы.

Издание добавляет, что реактивные "Герани" стали неожиданностью для киевского режима, и ВСУ не имеют эффективных методов борьбы с этими дронами.