Москва31 авг Вести.Новые российские реактивные беспилотники "Герань-5" по большому счету стали дальнобойными крылатыми ракетами: их дальность достигает 1 тысячи километров, а максимальная высота полета составляет 6 километров, рассказал ИС "Вести" военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Новые реактивные "Герани" позволяют ВС РФ бить по труднодосягаемым объектам ВПК киевского режима.

Это "Герань-5", это новая модификация. Де-факто там поменялась концепция, и вполне возможно назвать это не просто дроном-камикадзе - это по большому счету дальнобойная крылатая ракета. Максимальный потолок — это 6 тыс. метров, и это максимально усложняет перехват имеющимися вооружениями и работу мобильных огневых групп по таким целям. И самое главное — дальность: это практически 1 000 км, что позволяет наносить удары по ключевым объектам, в том числе в стратегической глубине. И скоростные показатели - они также снижают возможности перехвата данного изделия рассказал Степанов

Он отметил мощную боевую часть и высокую точность этих реактивных беспилотников. Эксперт указал и на еще одну важную особенность "Гераней-5".

Мы понимаем, что эти "Герани" сейчас не просто выполняют задачу поражения, они являются носителями одновременно, допустим, зенитного управляемого ракетного вооружения и по ходу своего следования могут работать и по воздушным целям. А это уже такой очень серьезный, универсальный, платформенный подход сказал эксперт

Ранее украинские СМИ сообщали, что российский реактивный беспилотник "Герань" впервые смог преодолеть расстояние почти в 1000 километров, долетев до Волынской области на западе Украины.