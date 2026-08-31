Военный эксперт заявил о возможности ударов по России с территорий стран НАТО Военный эксперт Степанов: страны НАТО могут быть использованы для ударов по РФ

Москва31 авг Вести.Удары по территории РФ дальнобойным оружием могут в перспективе наноситься с территорий стран НАТО, и это потребует нейтрализации Россией таких возможностей недружественных государств. Такое мнение выразил в комментарии ИС "Вести" военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Он отметил тенденцию к созданию производств вооружений для киевского режима за пределами Украины.

Сейчас, мы понимаем, есть тренд на так называемый экстерриториальный ВПК, когда под флагом киевского режима де-факто разворачиваются производства в той же Прибалтике, Польше, и я не исключаю, что именно оттуда в перспективе и будут наноситься удары. И это тоже вопрос к последующей итерации нейтрализации военно-технических возможностей. Мы видим, что шаги предпринимаются таким образом, чтобы юридически использовать украинский флаг, но территория все в меньшей степени представляет интерес для локализации производства, допустим, дорогостоящего ракетного вооружения. Понятно, что эти объекты будут нейтрализованы нашими высокоточными системами сказал Степанов

Заявления о передаче технологий по производству дальнобойных ракет для их выпуска на территории Украины эксперт считает прикрытием для прямых поставок такого вооружения киевскому режиму.

Это легализация прямых поставок, потому что развернуть дорогостоящую линию производства, пригласить высококвалифицированных специалистов, дорогостоящее оборудование, в том числе аддитивные технологии, дорогостоящие компоненты, навигационное оборудование, энергетические установки — это все де-факто сложно даже просто доставить на территорию Украины в разрозненном формате. Поэтому, конечно же, ракетные вооружения - я вообще не исключаю использование территории стран НАТО для обеспечения их запуска в перспективе. Те же носители, допустим военно-воздушные, которые будут входить в воздушное пространство, подконтрольное киевскому режиму, и уже применять дальнобойное ракетное вооружение. Все эти юридические казусы, псевдо-прокси-воздействия - на самом деле не что иное, как прямое соучастие террористическим ударам и прямое вовлечение в данный конфликт основными спонсорами, которые недавно посещали киевский режим. И очевидно, что они выстраивают эту линию на последующую эскалацию, в том числе за счет поставок высокоточного оружия считает Александр Степанов

Эксперт указал, в частности, на заявление Германии о переходе на новый уровень военно-технической поддержки Украины, за которым могут последовать, например, прямые поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Я не исключаю поставок тех же "Таурусов" либо альтернативных систем высокоточного крылатого ракетного вооружения, дальнобойных дронов уже напрямую. Но под лейблом типа "Сделано на территории Украины", и это [якобы] продукция индустриального комплекса и ВПК киевского режима заявил Степанов

По мнению эксперта, это может потребовать расширения географии ударов ВС РФ.

Но есть однозначное понимание, что те территории, то воздушное пространство и те консолидированные возможности Европейского союза, которые в настоящий момент аккумулируются, требуют, вполне возможно, расширения зоны воздействия на промышленные объекты, которые уже локализованы в нашем приграничье - в тех же странах Прибалтики, Финляндии, Польше. Потому что мы прекрасно понимаем, что эти изделия - и документально, кстати, уже подтверждается, допустим, что конкретные британские дроны били по Волгограду - полагаю, что эти военно-промышленные центры в перспективе подлежат ликвидации в том числе выразил свое мнение эксперт

Также в интервью ИС "Вести" Александр Степанов рассказал о ключевых особенностях новых российских реактивных беспилотников "Герань-5" и назвал технологическим прорывом новейшую российскую крылатую ракету S8000 "Бандероль".