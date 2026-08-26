Эксперт раскрыл, какое оружие ВС РФ приводит в ужас киевский режим Эксперт объяснил, почему Киев в ужасе от российского БПЛА "Герань-5"

Москва26 авг Вести.Технические характеристики российского реактивного беспилотника "Герань-5" позволяют ВС РФ бить по труднодосягаемым объектам ВПК киевского режима, что приводит противника в ужас. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что беспилотник "Герань-5" внешне похож на крылатую ракету, он развивает скорость до 600 километров в час. Дальность полета – до тысячи километров, а боевая часть весит около 90 килограммов. При этом "Герань-5" обладает уникальной системой наведения и может превращаться в FPV-дрон при подлете к цели, добавил Кнутов.

Есть возможность подключения видеокамеры, которая имеется на "Герани", к оператору, и оператор вручную может обеспечить высочайшую точность поражения цели. Еще имеется дополнительная система машинного зрения. Но самое важное - это дальность до 1 000 км. Она дает возможность уничтожать цели противника практически ранее недосягаемые для нас и находящиеся на Западной Украине заявил Кнутов

Он уточнил, что мощности пятой "Герани" хватит для уничтожения подземных заводов противника, как только будут известны координаты.

Массированные налеты, в которых будут участвовать и беспилотники, и крылатые ракеты, и баллистические ракеты, теперь становятся реальностью, и на Украине из-за этого киевский режим в ужасе добавил эксперт

Кнутов также отметил особую навигационную систему "Комета", которая позволит "Герани-5" противостоять любым помехам со стороны противника и сохранять высочайшую ориентацию в пространстве.

"Герань-5" [поднимается] на высоту 6 000 м, где ее не достанет зенитная артиллерия [Украины]. Можно достать только с помощью зенитно-ракетных комплексов малой дальности, которые поставляют на Украину европейские спонсоры. Но это, опять же, расход ракет, это достаточно недешевая стрельба, и часто оказывается так, что та ракета, которая была использована для поражения Герани-4 или Герани-5, она стоит дороже, чем сбитый беспилотник подчеркнул эксперт

Ранее было отмечено, что все российские реактивные беспилотники действуют на онлайн-управлении, и имеющиеся у Украины средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перед ними бессильны. Об этом заявил советник главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей "Флеш" Бескрестнов, его слова приводят украинские СМИ.