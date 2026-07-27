Москва27 июл Вести.Российские БПЛА "Герань-4 Сикер" эффективно уничтожают как стационарную инфраструктуру, так и надводные цели, а также эти беспилотники очень сложно сбить. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Он отметил, что беспилотники "Герань-4 Сикер" стали хедлайнерами уничтожения морской логистики и критической инфраструктуры противника благодаря своим скоростным и высотным характеристикам.

Как мы видим, ее практически не сбивают из-за скоростных и высотных показателей, она может уничтожать различные типы объектов, в том числе которые перемещаются в надводном состоянии. То есть, де-факто, это универсальное средство, которое поражает и стационарную инфраструктуру, терминалы и, конечно же, объекты, которые используются в качестве транспорта. Это прежде всего различные типы надводного флота, это и танкеры, и зерновозы, и балкеры. Де-факто весь флот, который сейчас может задействовать киевский режим, он сейчас задействуется, конечно же, приоритетно для доставки военно-промышленных грузов заявил Степанов

Эксперт также отметил, что удар ВС РФ по выставке беспилотных систем "Армада" под Киевом нанес серьезный ущерб инженерному составу ВСУ и спецслужбам.

Еще я хотел отметить эффективность ударов. Помимо морской инфраструктуры, конечно же, это удар по выставке беспилотных систем вооружения "Армада" под Киевом. Это уникальная операция, которая нанесла очень серьезный ущерб для инженерного состава беспилотных сил киевского режима и унесла жизни в том числе высокопоставленных представителей местного разведсообщества и спецслужб. Это действительно уникальная операция нашей разведки, наших ВКС, которые точечно ликвидировали тех самых представителей ключевого, ядрового технического персонала, который обеспечивает в том числе реализацию террористических атак по российской территории сказал Степанов

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по полигону в Бучанском районе Киевской области, где проходила выставка беспилотных систем "Армада".