Москва31 авг Вести.Новейшая российская крылатая ракета S8000 "Бандероль" - настоящий технологический прорыв на пути к массовости и удешевлению таких систем. Об этом заявил ИС "Вести" военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, ракета "Бандероль" - прекрасный пример изделия для точного и гарантированного поражения широкой номенклатуры целей, в том числе и движущихся.

Это действительно в определенном смысле технологический прорыв, потому что, как мы понимаем, идет тренд на массовость и на удешевление подобных систем. И "Бандероль" - это как раз тот пример, когда дешево, сердито, точно и гарантированно можно обеспечить поражение объектов, в том числе в стратегической глубине, и широкой номенклатуры объектов - и защищенных, и объектов критически значимой инфраструктуры, и в том числе конкретных целей. Как мы видели, наносятся удары в том числе и по подвижным целям. Это те инструменты, которые позволяют выполнять широкий спектр задач в том числе в морской акватории, в ближней зоне, на линии ЛБС и наносить удары по ключевым объектам военной и промышленной инфраструктуры противника отметил Степанов

Также Александр Степанов рассказал о ключевых особенностях новых российских реактивных беспилотников "Герань-5".