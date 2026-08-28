Москва28 авгВести.Российский реактивный беспилотник "Герань" впервые смог преодолеть расстояние в почти 1000 километров, долетев до Волынской области на западе Украины, заявили украинские СМИ.
Дрон пролетел 960 километров от места запуска в Крыму, прежде чем был сбит над Волынской областью.
Реактивные "Герани" теперь могут поражать 96% территории Украиныконстатировали украинские журналисты
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил ИС "Вести", что возможности беспилотника "Герань-5" приводят украинских боевиков в ужас, поскольку российские военные с их помощью могут поражать труднодосягаемые объекты киевского режима.