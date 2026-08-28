БПЛА "Герань" впервые пролетел почти 1000 км и достиг Волынской области Украины

Российская "Герань" впервые достигла Волынской области Украины БПЛА "Герань" впервые пролетел почти 1000 км и достиг Волынской области Украины

Москва28 авг Вести.Российский реактивный беспилотник "Герань" впервые смог преодолеть расстояние в почти 1000 километров, долетев до Волынской области на западе Украины, заявили украинские СМИ.

Дрон пролетел 960 километров от места запуска в Крыму, прежде чем был сбит над Волынской областью.

Реактивные "Герани" теперь могут поражать 96% территории Украины констатировали украинские журналисты

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил ИС "Вести", что возможности беспилотника "Герань-5" приводят украинских боевиков в ужас, поскольку российские военные с их помощью могут поражать труднодосягаемые объекты киевского режима.