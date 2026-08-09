Минобороны: "Герани" поразили склады ВСУ с дронами и техникой РЭБ под Харьковом

ВС РФ ударили "Геранями" по складам ВСУ в Харьковской области Минобороны: "Герани" поразили склады ВСУ с дронами и техникой РЭБ под Харьковом

Москва9 авг Вести.Расчеты ударных беспилотников "Герань" нанесли удар по складам ВСУ с дронами различных типов, комплектующими к ним и радиоэлектронным оборудованием в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, опубликовав видеозапись удара.

Минобороны России опубликовало кадры поражения расчетами ударных БПЛА "Герань" складов ВСУ с беспилотными летательными аппаратами различного типа, комплектующих к ним и радиоэлектронного оборудования сказали в военном ведомстве

Как уточнили в министерстве, объекты были поражены в районах населенных пунктов Савинцы, Зидьки, Барвенково и Волохов Яр.

В ведомстве добавили, что российские вооруженные силы регулярно наносят удары по пунктам управления беспилотниками, складам и логистическим центрам, задействованным для доставки и хранения военного имущества, в том числе дронов или деталей к ним. Факты успешного поражения целей фиксируются средствами объективного контроля в режиме реального времени.