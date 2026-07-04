Минобороны: российская армия нанесла удар по хранилищу ГСМ в Харьковской области

Опубликованы кадры удара "Геранями" по хранилищу ГСМ в Харьковской области Минобороны: российская армия нанесла удар по хранилищу ГСМ в Харьковской области

Москва4 июл Вести.В Харьковской области было поражено хранилище горюче-смазочных материалов (ГСМ), которое в своих интересах использовали боевики киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российская армия нанесла удар с помощью беспилотного летательного аппарата "Герань-4", уточнили в ведомстве. Хранилище ГСМ было расположено в районе населенного пункта Панютино. Военное ведомство опубликовало кадры с поражением цели.

Ранее сообщалось, что ВС РФ "Геранями" нанесли удар по логистическому центру и автозаправочной станции, которые расположены вблизи Снигиревки в Николаевской области.