Москва4 июлВести.В Харьковской области было поражено хранилище горюче-смазочных материалов (ГСМ), которое в своих интересах использовали боевики киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российская армия нанесла удар с помощью беспилотного летательного аппарата "Герань-4", уточнили в ведомстве. Хранилище ГСМ было расположено в районе населенного пункта Панютино. Военное ведомство опубликовало кадры с поражением цели.
Ранее сообщалось, что ВС РФ "Геранями" нанесли удар по логистическому центру и автозаправочной станции, которые расположены вблизи Снигиревки в Николаевской области.