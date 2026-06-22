Минобороны: "Герани" нанесли удар по складу вооружения ВСУ под Харьковом

"Герани" уничтожили склад "Новой почты" с оружием ВСУ в Харьковской области Минобороны: "Герани" нанесли удар по складу вооружения ВСУ под Харьковом

Москва22 июн Вести.Вооруженные силы России поразили 20 июня в Харьковской области крупный логистический центр "Новой почты", который использовался ВСУ для хранения вооружения, БПЛА и комплектующих к ним. При этом использовались беспилотники "Герань", сообщили 22 июня в Министерстве обороны России, предоставив также кадры объективного контроля.

В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе н.п. Новый Коротыч в Харьковской области 20 июня был обнаружен крупный логистический центр "Новой почты", использующийся ВСУ для хранения вооружения, БПЛА и компонентов к ним.

По данным ведомства, командование приняло решение поразить объект противника беспилотными летательными аппаратами большой дальности, после чего расчеты БПЛА-камикадзе "Герань-2 сикер" нанесли по логистическому центру серию высокоточных ударов.

В ведомстве уточнили, что успешное поражение цели было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, а также видеозаписями очевидцев из открытых источников.

Накануне в Минобороны сообщали об уничтожении хранилища горюче-смазочных материалов в Днепропетровской области, которое было поражено высокоточными расчетами беспилотных летательных аппаратов "Герань-2" и "Герань-2 сикер".