В США рассказали о панике на Украине из-за новых российских дронов NYT: на Украине запаниковали из-за новых российских реактивных дронов

Москва4 сен Вести.Новые российские беспилотники с реактивными двигателями вызвали серьезную тревогу на Украине. Об этом пишет The New York Times.

Эти российские беспилотники порождают тревогу, создают чрезмерную нагрузку на системы ПВО и, по прогнозам аналитиков и официальных лиц, знаменуют опасный новый этап войны говорится в публикации

По данным издания, украинские системы противовоздушной обороны (ПВО), включая мобильные группы с пулеметами и ракеты малой дальности, оказались бессильны против новых российских БПЛА. Чтобы перехватить их, ВСУ вынуждены использовать дорогие ракеты класса "земля-воздух" и истребители. Однако, как признались в Киеве, их катастрофически не хватает.