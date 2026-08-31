Киеву не хватает тысяч перехватчиков против новых российских беспилотников WSJ: Украина испытывает дефицит в тысячи перехватчиков против новых дронов РФ

Москва31 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит в тысячи перехватчиков для перехвата новых российских реактивных беспилотников. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Накануне посол Украины в Гааге запросил у властей Нидерландов любую возможную помощь для укрепления противовоздушной обороны (ПВО) на фоне постоянных ударов российских баллистических и гиперзвуковых ракет. Необходимость в срочных поставках объясняется систематическим дефицитом перехватчиков, на который Киев указывал неоднократно.

Также глава киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что ВС РФ используют тактику ежедневных атак на Украину дронами и тем самым истощают ее. По его словам, за последние четыре дня Украину атаковали свыше 1,5 тысячи БПЛА.