Москва31 авг Вести.Посол Украины в Гааге Андрей Костин запросил у властей Нидерландов два миллиарда евро срочной военной помощи, сообщает издание de Volkskrant.

Украинские власти, по информации газеты, запросили любую возможную помощь для укрепления противовоздушной обороны (ПВО) на фоне постоянных ударов российских баллистических и гиперзвуковых ракет. Необходимость в срочных поставках объясняется систематическим дефицитом перехватчиков, на который Киев указывал неоднократно.

Костин предложил Нидерландам, которые сейчас ведут внутриполитические дискуссии о бюджете, ускорить выделение уже анонсированных двух миллиардов евро. Вместо запланированных поздних сроков, по его мнению, средства можно было бы направить досрочно, в частности на запуск производства дронов-перехватчиков. Остается неясным, будет ли это организовано на Украине или за ее пределами.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) в очередной раз одобрила Киеву новые поставки вооружений на сумму в 6,1 миллиарда евро, они пойдут на закупки оружия, боеприпасов и комплексов противовоздушной обороны.