Минобороны Нидерландов: возможности напрямую помогать ВСУ больше нет

Власти Нидерландов заявили, что больше не могут помогать украинским военным Минобороны Нидерландов: возможности напрямую помогать ВСУ больше нет

Москва7 июл Вести.У Нидерландов больше нет возможности оказывать прямую военную поддержку Украине, сообщила министр обороны королевства Дилан Йешилгез-Зегериус журналистам, ее слова передает Bloomberg.

Министр отметила, что Нидерланды сделали все, что могли, и достигли предела своих возможностей в помощи ВСУ.

...Больше нет возможностей, потому что мы уже так много сделали сказала Йешилгез-Зегериус

По данным агентства, Нидерланды уже оказали Киеву военную поддержку на 9,1 миллиарда евро, запланированы расходы еще на 11,6 миллиарда евро.

В 2024 году Нидерланды и Украина подписали соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет и предполагающее военную помощь. В декабре прошлого года Украина и Нидерланды договорились о совместном производстве дронов.