Москва7 июлВести.У Нидерландов больше нет возможности оказывать прямую военную поддержку Украине, сообщила министр обороны королевства Дилан Йешилгез-Зегериус журналистам, ее слова передает Bloomberg.
Министр отметила, что Нидерланды сделали все, что могли, и достигли предела своих возможностей в помощи ВСУ.
...Больше нет возможностей, потому что мы уже так много сделалисказала Йешилгез-Зегериус
По данным агентства, Нидерланды уже оказали Киеву военную поддержку на 9,1 миллиарда евро, запланированы расходы еще на 11,6 миллиарда евро.
В 2024 году Нидерланды и Украина подписали соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет и предполагающее военную помощь. В декабре прошлого года Украина и Нидерланды договорились о совместном производстве дронов.