Москва8 июл Вести.Оружие и боеприпасы для помощи Киеву закончились на болгарских складах, заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев на саммите НАТО в Анкаре, трансляция велась на сайте альянса.

По его словам, страна может помочь Украине только с ремонтом военной техники на своей территории.

Мы предоставили 13 партий помощи и больше не имеем ничего, что можно было бы поставить Украине. То, что мы можем, - это техническая военная поддержка. Мы можем обеспечить ремонт военного оборудования в Болгарии. Это наша поддержка сказал он

Во второй день саммита генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу для блока. Он также заверил, что блок продолжит поддерживать Украину.

Как сообщает турецкая пресса, страны НАТО и оборонные компании заключили на форуме военной промышленности в Анкаре соглашения и сделки на общую сумму не менее 50 миллиардов долларов.