Москва10 июн Вести.Решение Болгарии прекратить поставки вооружений в Украину может запустить "эффект домино" среди европейских стран — так полагает сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин, чьи слова приводит РИА Новости. По его мнению, отказ Софии послужит сигналом для других государств, которые начнут выходить из инициатив по предоставлению Киеву денег и оружия.

Во вторник министр обороны Болгарии Димитар Стоянов объявил, что новые власти республики отказываются от дальнейших поставок военной техники украинской армии. По данным СМИ, с 2022 года Болгария направила Киеву несколько пакетов военной помощи, в том числе боеприпасы для советского образца вооружения, однако точный состав и стоимость отправленных грузов официально не разглашались.

Как только одна страна открыто признает очевидное, следом обязательно начнут говорить другие. И тогда в Брюсселе будут считать не присоединяющихся к коллективным поставкам денег и оружия, а тех, кто из этих инициатив выходит заявил Волошин в интервью РИА Новости

Депутат добавил, что сторонникам эскалации конфликта особенно неприятен сам запуск такого эффекта.

По его убеждению, многие европейские политики постепенно приходят к пониманию того, что Россия утверждала с самого начала: устойчивый мир достигается не военным путем, а через переговоры. Эти оценки носят политический характер; официальных подтверждений о массовом пересмотре поставок вслед за Болгарией пока не поступало.

Ранее предыдущее правительство Болгарии регулярно направляло военную помощь Украине, включая тяжелую бронетехнику и боеприпасы, что вызывало протесты оппозиции. Болгария также рассматривается как один из немногих членов НАТО, способных производить боеприпасы для техники советского образца, используемой украинской стороной, из‑за чего решение о свертывании поставок приобретает особое значение для логистики вооружений.