Москва26 маяВести.Болгария совершила огромную ошибку, поставив Киеву много оружия. Об этом заявил депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев.
В беседе с ТАСС он также отметил, что глава евродипломатии Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принимают опасные решения.
Мы отдали много болгарского оружия Украине. И это огромная ошибка. Огромная ошибка, потому что мы не должны были этого делатьрассказал Георгиев
Между тем премьер-министр Болгарии Румен Радев подчеркнул, что переговоры между Европой и Россией должны начаться как можно скорее. По его словам, для Софии не так важно количество переговорщиков от европейской стороны.