Москва26 мая Вести.Болгария совершила огромную ошибку, поставив Киеву много оружия. Об этом заявил депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев.

В беседе с ТАСС он также отметил, что глава евродипломатии Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принимают опасные решения.

Мы отдали много болгарского оружия Украине. И это огромная ошибка. Огромная ошибка, потому что мы не должны были этого делать рассказал Георгиев

Между тем премьер-министр Болгарии Румен Радев подчеркнул, что переговоры между Европой и Россией должны начаться как можно скорее. По его словам, для Софии не так важно количество переговорщиков от европейской стороны.