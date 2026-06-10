Москва10 июн Вести.Премьер-министр Болгарии Румен Радев подтвердил прекращение поставок вооружения Украине.

При этом министр обороны страны Димитар Стоянов допустил возможность поставок оружия Украине на коммерческой основе.

Правительство прекращает передачу Украине вооружений из арсеналов болгарской армии. Мы уже отдали достаточно приводит слова Радева болгарское национальное телевидение

Премьер подчеркнул, что страна в очередной раз призывает к поиску дипломатического решения украинского конфликта.

9 июня Стоянов заявил, что Болгария не планирует наращивать оружейные поставки украинской армии. Он подчеркнул, что Украине сейчас нужны люди, а не больше оружия.