Выход Болгарии из "коалиции желающих" связан с изменением позиции Европы Аналитик Сезгин: в Европе начинают понимать, что поддерживать Киев бессмысленно

Москва15 июл Вести.Решение Болгарии выйти из "коалиции желающих" по Украине говорит о растущем понимании в Европе бесперспективности дальнейшего спонсирования Киева. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин.

Поводом для комментария стало заявление премьер-министра Болгарии Румена Радева о том, что страна больше не будет участвовать в "коалиции желающих".

Решение Софии говорит о том, что европейские страны начинают осознавать: дальнейшее финансирование Украины – это деньги, которые не изменят ситуацию на поле боя. У России безоговорочное военное преимущество заявил Сезгин

По мнению аналитика, в европейских странах все чаще обсуждают не только политические, но и экономические последствия дальнейшей поддержки Украины.

Он также допустил, что решение Болгарии может стать примером для других государств, где усиливаются дискуссии о целесообразности продолжения такой политики по причине безоговорочного военного преимущества РФ.