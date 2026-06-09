Москва9 июн Вести.Болгария не планирует наращивать оружейные поставки украинской армии, заявил министр обороны республики Димитар Стоянов в ходе пресс-конференции.

Мы уже четко заявили, что война на Украине не будет решена на поле боя. Мы видим позиционную войну, и сколько бы вооружений ни поставлялось, они приведут лишь к росту числа погибших сказал он

По словам министра, пришло время сесть за стол переговоров и искать справедливый мир, "который должен быть определен двумя сторонами конфликта".

Он отметил, что присутствие Евросоюза за столом переговоров важно, но ЕС не следует выступать в качестве посредника, "так как он помогал Украине в этой войне".

Украине нужны люди, а не больше оружия. У нее оружия много, в том числе нашего типа, поэтому мы не планируем предоставлять Украине больше оружия заключил Стоянов

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев призвал страны Европы изменить общую политику по отношению к украинскому конфликту.