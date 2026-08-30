ВС РФ нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины Минобороны: поражены объекты энергетики и центры логистики, используемые ВСУ

Москва30 авг Вести.Российские войска за сутки поразили место запуска ракет "Фламинго", объекты топливно-энергетической инфраструктуры и логистические центры на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что атака была произведена с применением оперативно-тактической авиации и БПЛА, а также ракетными и артиллерийскими силами.

Нанесено поражение месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности "Фламинго", объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, цеху производства боеприпасов, логистическим центрам, используемым ВСУ, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах говорится в материалах

Кроме того, ВС РФ поразили промышленное предприятие в Киеве, складские помещения которого использовались для хранения взрывчатых веществ в интересах научно-технической и инженерной компании ООО "Умные боеприпасы". Эта фирма производит ударные БПЛА для ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенные пункты Великий Прикол и Садки в Сумской области.