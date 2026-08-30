ВС РФ установили контроль над Великим Приколом и Садками в Сумской области

Минобороны: ВС РФ освободили Великий Прикол и Садки в Сумской области ВС РФ установили контроль над Великим Приколом и Садками в Сумской области

Москва30 авг Вести.Российские войска освободили населенные пункты Великий Прикол и Садки в Сумской области, говорится в сводке Минобороны РФ.

Населенные пункты были освобождены в результате активных действий бойцов Северной группировки войск.

Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Великий Прикол и Садки Сумской области говорится в сообщении ведомства

В зоне ответственности группировки противник за сутки также потерял более 230 военных, две боевые бронемашины, 13 автомобилей и три станции РЭБ.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли удары по живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бариловка, Кияница, Никольское, Великая Рыбица и Юнаковка Сумской области.

В Харьковской области были поражены четыре механизированные, мотопехотные бригады ВСУ и две бригады теробороны в районах населенных пунктов Приколотное, Гогино, Слатино, Избицкое, Новоалександровка и Подсреднее.

Днем ранее российская армия освободила Рубежное и Новоандреевку в ДНР, а также Храповщину в Сумской области.