Москва30 авгВести.Российские войска освободили населенные пункты Великий Прикол и Садки в Сумской области, говорится в сводке Минобороны РФ.
Населенные пункты были освобождены в результате активных действий бойцов Северной группировки войск.
Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Великий Прикол и Садки Сумской областиговорится в сообщении ведомства
В зоне ответственности группировки противник за сутки также потерял более 230 военных, две боевые бронемашины, 13 автомобилей и три станции РЭБ.
Кроме того, российские военнослужащие нанесли удары по живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бариловка, Кияница, Никольское, Великая Рыбица и Юнаковка Сумской области.
В Харьковской области были поражены четыре механизированные, мотопехотные бригады ВСУ и две бригады теробороны в районах населенных пунктов Приколотное, Гогино, Слатино, Избицкое, Новоалександровка и Подсреднее.
Днем ранее российская армия освободила Рубежное и Новоандреевку в ДНР, а также Храповщину в Сумской области.