ВС РФ освободили Писаревку в Сумской области и Неженку в Запорожской области

Российские войска освободили Писаревку и Неженку ВС РФ освободили Писаревку в Сумской области и Неженку в Запорожской области

Москва26 авг Вести.Российская армия в течение суток освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Писаревка в Сумской области перешла под контроль Северной группировки российских войск.

Кроме того, в зоне ответственности группировки противник потерял до 240 военнослужащих, танк и 14 автомобилей.

Неженку в Запорожской области освободили подразделения Восточной группировки войск. Российские военнослужащие также уничтожили до 345 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Днем ранее ВС РФ освободили три населенных пункта. В их числе - Перше Травня в Сумской области, Долинка в Запорожской области и Кучеров Яр в ДНР.