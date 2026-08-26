Москва26 авгВести.Российская армия в течение суток освободила два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
Писаревка в Сумской области перешла под контроль Северной группировки российских войск.
Кроме того, в зоне ответственности группировки противник потерял до 240 военнослужащих, танк и 14 автомобилей.
Неженку в Запорожской области освободили подразделения Восточной группировки войск. Российские военнослужащие также уничтожили до 345 боевиков ВСУ, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Днем ранее ВС РФ освободили три населенных пункта. В их числе - Перше Травня в Сумской области, Долинка в Запорожской области и Кучеров Яр в ДНР.