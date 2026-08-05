Москва5 авгВести.Российская армия установила контроль над населенным пунктом Рыжевка Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, населенный пункт освобожден в результате действий подразделений группировки войск "Север".
В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Рыжевка Сумской областиговорится в сообщении
Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) установили контроль над поселком Бакшеевка в Харьковской области.