Минобороны России сообщило об освобождении Храповщины в Сумской области

Минобороны: ВС РФ освободили Храповщину в Сумской области Минобороны России сообщило об освобождении Храповщины в Сумской области

Москва29 авг Вести.Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации освободили населенный пункт Храповщина в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что контроль над населенным пунктом установили военнослужащие группы войск "Север".

Также на этом участке нанесено поражение живой силе и технике соединений ВСУ вблизи Садков, Вакаловщины, Уланова и Кияницы.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль за минувшую неделю семь населенных пунктов, а именно Перше Травня (Первое Мая), Писаревку, Анновку, Кучеров Яр, Долинку, Неженку и Шевченковское.