Войска ВС РФ за неделю освободили и взяли под контроль семь населенных пунктов

МО: войска РФ за неделю освободили и взяли под контроль семь населенных пунктов Войска ВС РФ за неделю освободили и взяли под контроль семь населенных пунктов

Москва28 авг Вести.Российские военнослужащие в течение недели освободили и взяли под контроль семь населенных пунктов в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, на прошлой неделе силами подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Перше Травня (Первое Мая) и Писаревка в Сумской области.

В ходе активных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" были освобождены населенные пункты Анновка и Кучеров Яр Донецкой народной республики (ДНР). Бойцы подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. На прошедшей неделе освобождены населенные пункты Долинка, Неженка и Шевченковское Запорожской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска ночью нанесли удары беспилотниками по шести хранилищам в порту Одессы, где находилось военное имущество ВСУ.