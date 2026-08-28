МО РФ: армия России поразила шесть хранилищ ВСУ в Одесском порту

Минобороны сообщило об ударах по военным складам в порту Одессы МО РФ: армия России поразила шесть хранилищ ВСУ в Одесском порту

Москва28 авг Вести.Российские войска ночью нанесли удары беспилотниками по шести хранилищам в порту Одессы, где находилось имущество военного назначения для ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным российского ведомства, ВС РФ ночью продолжили атаковать логистические центры Украины и порты, которые действуют в интересах ВСУ.

[Ударными БПЛА поражены] в порту Одесса шесть хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для обеспечения ВСУ говорится в сообщении

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил ИС "Вести", что считает удары по логистическим объектам ВСУ перспективным направлением для ведения СВО. Он пояснил, что цель атак заключается в лишении украинских боевиков вооружения, которое в том числе используется для террористических атак.