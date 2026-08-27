Москва27 авг Вести.Удары, лишающие ВСУ логистических объектов, могут быть одним из перспективных направлений для российской армии. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, удары ВС РФ лишают украинских боевиков возможности получать военный инструментарий, который используется в том числе и для совершения террористических атак.

Одно из перспективных направлений – это, конечно, лишение логистики украинской стороны сказал он

Мирошник подчеркнул, что результаты ударов по украинской инфраструктуре уже очевидны. Так, ВС РФ уничтожают корабли, которые перевозят вооружение и товары двойного назначения, в одесских портах.

Кроме того, он напомнил о недавней атаке по Борисполю, где были выявлены масштабные структуры по сборке дронов.

По словам Мирошника, предстоит также разобраться с железными дорогами и логистической инфраструктурой на западной границе Украины, позволяющими ВСУ получать снабжение с территории Польши и Румынии.