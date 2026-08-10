Москва10 авг Вести.Максимальное блокирование западных поставок вооружений для киевского режима оказалось достаточно эффективным. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Основная работа, по его словам, сегодня активно проводится на одесском направлении, а также на переходах с Польшей, Румынией и другими европейскими странами.

Я думаю, что направление, связанное с максимальным блокированием логистики, то есть когда Запад передает вот максимально эти вооружения киевскому режиму, это достаточно эффективное направление… И эти переходы должны быть заблокированы для поставок вооружений. Не будет поставок вооружений, поверьте, интенсивность ударов по гражданским объектам на нашей территории кардинально поменяется сообщил дипломат

Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении пункта управления БПЛА и логистического центра Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. В ведомстве отметили, что российские подразделения регулярно наносят удары по пунктам управления беспилотниками, складам и логистическим центрам, которые используются для доставки и хранения военного имущества, включая БПЛА и комплектующие к ним.