Москва14 авгВести.Вооруженные силы РФ нанесли новый удар по портовой инфраструктуре Одессы. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.
В Одессе входящие. ВС РФ нанесли новый удар по портовой инфраструктуре. Судя по дымовой завесе, у противника вновь просели запасы ГСМсообщил Поддубный
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за неделю нанесли 14 групповых ударов по объектам ВПК и ТЭК Украины. Удары были нанесены высокоточным оружием и ударными беспилотниками.
В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, логистические центры, используемые ВСУ объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, военные аэродромы, цеха производства и склады БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и наемников.