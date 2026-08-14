ВС РФ нанесли новый удар пор портовой инфраструктуре Одессы ВС РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы

Москва14 авг Вести.Вооруженные силы РФ нанесли новый удар по портовой инфраструктуре Одессы. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

В Одессе входящие. ВС РФ нанесли новый удар по портовой инфраструктуре. Судя по дымовой завесе, у противника вновь просели запасы ГСМ сообщил Поддубный

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за неделю нанесли 14 групповых ударов по объектам ВПК и ТЭК Украины. Удары были нанесены высокоточным оружием и ударными беспилотниками.

В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, логистические центры, используемые ВСУ объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, военные аэродромы, цеха производства и склады БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и наемников.