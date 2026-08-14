ВС РФ за неделю нанесли 14 ударов по объектам ВПК и ТЭК Украины МО: ВС РФ за неделю нанесли 14 групповых ударов по используемым ВСУ объектам

Москва14 авг Вести.Российские войска за неделю нанесли 14 групповых ударов по объектам ВПК и ТЭК Украины, говорится в сводке Минобороны РФ за 8-14 августа.

Уточняется, что удары были нанесены высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, логистические центры, используемые ВСУ объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, военные аэродромы, цеха производства и склады БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и наемников.

Кроме того, ВС РФ поразили объекты инфраструктуры морских портов Украины, куда прибывали и где хранились грузы военного назначения, а также горюче-смазочные материалы для нужд ВСУ.

Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов отмечал, что вся портовая инфраструктура Украины фактически выведена из строя ударами ВС РФ.