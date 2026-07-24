Минобороны: ВС РФ с 18 по 24 июля нанесли 19 ударов по украинским портам

ВС РФ за неделю нанесли массированный и 18 групповых ударов по портам Украины Минобороны: ВС РФ с 18 по 24 июля нанесли 19 ударов по украинским портам

Москва24 июл Вести.С 18 по 24 июля Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный и 18 групповых ударов по портам Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и ударными беспилотниками.

С 18 по 24 июля т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 18 групповых ударов говорится в сообщении ведомства

В результате ударов поражены объекты в портах Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев, инфраструктура которых использовалась для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Кроме того, за неделю ВС РФ поразили 27 морских судов, используемых в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них 16 сухогрузов, 10 балкеров и контейнеровоз.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 24 июля в результате ударов ВС РФ были поражены резервуары с ГСМ, объекты инфраструктуры и плавучий док в трех украинских портах.