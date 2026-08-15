Минобороны: ВС РФ ударили по складам в украинских портах "Южный" и "Одесса"

Армия России снова ударила по объектам в портах Украины Минобороны: ВС РФ ударили по складам в украинских портах "Южный" и "Одесса"

Москва15 авг Вести.Российские военные нанесли удары по складу с горюче-смазочными материалами для ВСУ в украинском порту "Южный", а также по складу в порту "Одесса". Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что ВС РФ поразили склад с военно-техническим имуществом в одесском порту 15 августа, а склад в порту "Южный" - вечером 14 августа.

В Минобороны подчеркнули, что военные РФ продолжают с помощью беспилотников бить по портовой инфраструктуре и морским судам, которые используются в интересах ВСУ.

Накануне стало известно, что порты Большой Одессы остановили работу на фоне российских ударов.