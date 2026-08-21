ВС РФ за неделю освободили 11 населенных пунктов в ДНР и Харьковской области МО РФ: российские войска освободили 11 населенных пунктов за неделю

Москва21 авг Вести.Российские войска за неделю взяли под контроль 11 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Восток" освободили Рыбальское и Новосолошино в Запорожской области, а также Зеленое в ДНР. Группировка "Север" установила контроль над Кудиевкой Харьковской области.

В зоне ответственности "Южной" группировки под контроль российских войск перешли Першомарьевка, Ореховатка и Николайполье в ДНР. Подразделения "Центральной" группировки освободили Андреевскую общину, Красноподолье, Водянское и Матяшево в ДНР.

Кроме того, с 15 по 21 августа российские войска нанесли один массированный и девять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности. По данным ведомства, были поражены объекты военной промышленности, логистические и топливно-энергетические объекты Украины, склады боеприпасов и горючего, пункты дислокации украинских подразделений и другие цели.