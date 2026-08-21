Бензиновый кризис ударил по ВСУ: потребности армии разделили на три категории ВСУ разделили потребности армии на три категории из-за нехватки топлива

Москва21 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с дефицитом топлива и ввели жесткие ограничения на его расход, разделив военные потребности на три категории. Об этом сообщил военкор KP.RU Дмитрий Стешин.

По его словам, топливный кризис на Украине обострился после ударов российской армии по инфраструктуре и нарушения работы ряда объектов топливного снабжения.

После того, как наши устроили на Украине бензиновый кризис, заблокировав порты и выбив практически все АЗС в прифронтовой зоне, вдоль ЛБС (линия боевого соприкосновения. – Прим. ред.), бандеровцы посадили свою армию на жесткий лимит топлива сказал Стешин

В первую очередь, утверждает военкор, топливо направляют на обеспечение подразделений противовоздушной обороны (ПВО) и тяжелой бронетехники. Вторым приоритетом остается снабжение линии боевого соприкосновения.

В третью категорию попали медицинские службы, волонтерские формирования и электрогенераторы. При этом Стешин отметил, что перебои с энергоснабжением могут осложнить применение современных ударных беспилотников.

Накануне Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах украинской армии. В Киевской области был поражен транспортно-логистический центр с товарами двойного назначения и склад горюче-смазочных материалов (ГСМ).