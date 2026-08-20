Москва20 авгВести.Вооруженные силы России поразили транспортно-логистический центр "Замлер Групп" в Мартусовке Киевской области и склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Броварах. Об этом сообщило министерство обороны РФ.
По данным ведомства, удар наносился высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотниками большой дальности.
Поражены в Киевской области: транспортно-логистический центр Мартусовка (логистический центр "Замлер Групп"); склад горюче-смазочных материалов Броварыговорится в сообщении
В Минобороны уточнили, что логистический центр использовался для хранения и распределения товаров двойного назначения, в том числе предназначенных для производства беспилотников большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.
А на складе ГСМ в Броварах хранилось до 8 тысяч кубометров топлива, предназначенного для Вооруженных сил Украины.