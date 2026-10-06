Украинцы передают России координаты объектов Fire Point для нанесения ударов Украинцы передают бойцам координаты объектов Fire Point для ударов

Москва6 окт Вести.Некоторые объекты украинского производителя ракет и дронов Fire Point уничтожены благодаря переданным гражданами Украины координатам, заявил источник ТАСС в пророссийском подполье.

Так, поражены объекты в Киевской области - в селе Милая, в городах Боярка и Борисполь, а также завод Fire Point в Киеве.

Естественно, это не случайность. Некоторые из этих ударов планировались непосредственно по информации, собранной неравнодушным населением Украины приводит ТАСС слова источника

В итоге компания Fire Point перестала существовать в качестве единой структуры, подчеркнул источник.