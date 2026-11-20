ВС РФ поразили объекты ракетного производства в Киевской и Львовской областях

ВС РФ ночью поразили производящий ракетное топливо завод под Киевом ВС РФ поразили объекты ракетного производства в Киевской и Львовской областях

Москва20 ноя Вести.Российские военные нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК), энергетическим объектам и складу крылатых ракет на территории Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

В результате удара поражены … производственное предприятие взрывчатых веществ и порохов (Государственный завод порошковой металлургии) в н.п. Бровары говорится в сообщении ведомства

Уточняется, что предприятие производило компоненты твердого ракетного топлива для оперативно-тактических ракет FP-9.

В населенном пункте Петровское поражение получило предприятие ООО "Файер Поинт", где проводились сборка, подготовка к боевому применению и отправка к местам запуска крылатых ракет FP-7 "Фламинго".

Во Львове под удар попал авиационный ремонтный завод "ЛДАРЗ", который производил оперативно-тактические ракеты FP-9, крылатые ракеты FP-5 "Фламинго", а также беспилотники средней и большой дальности.

Кроме того, МО сообщило о поражении подстанции ПС-330 "Терны-Первомайская" в Тернах Днепропетровской области, подстанции ПС-110 в Мене Черниговской области, а также подстанции ПС-750 "Западноукраинская" в Ходорове Львовской области. Объекты снабжали электричеством предприятия ВПК и военные объекты ВСУ.

В Ивано-Франковской области также поражена Бурштынская тепловая электростанция, вырабатывавшая электроэнергию в том числе для нужд украинских предприятий ВПК и военных объектов.

Кроме того, в населенном пункте Березнеговатое Николаевской области российские войска нанесли удар по складу крылатых ракет. Установлено, что вооружение использовалось для атак на гражданские объекты на территории России.

Ранее МО РФ уточнило, что удары наносились с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования и беспилотников.