МО РФ: на Украине поражены заводы, где производили комплектующие для "Фламинго"

ВС РФ ночью поразили заводы, производящие комплектующие к украинским "Фламинго" МО РФ: на Украине поражены заводы, где производили комплектующие для "Фламинго"

Москва7 окт Вести.Российские военные в результате массированного удара в ночь на среду поразили предприятия украинского ВПК, где производили крылатые ракеты "Фламинго" и комплектующие к ним, в Черниговской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Об этом информировали в МО РФ.

Так, в черниговских Прилуках было поражено предприятие "Пластмасс-Прилуки", где производились и хранились комплектующие для "Фламинго", в Лозовой Харьковской области - механический завод, осуществляющий сборку и хранение самих ракет и комплектующих к ним.

В Днепре российская армия поразила ракетно-космическое предприятие "Южный машиностроительный завод имени О. Макарова"), на котором изготавливали и хранили и которое поставляло ВСУ ракеты "Фламинго", а также БПЛА большой и средней дальности FP-1, FP-2.

В полтавском Кременчуге было поражено предприятие "Автокраз", занятое производством специализированных шасси для пусковых установок крылатых ракет FP-5 "Фламинго".