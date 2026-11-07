Москва7 нояВести.В ночь на 7 ноября Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА по объектам ВПК Украины, сообщает Минобороны РФ.
В Киеве поражено предприятие ООО "Меридиан" им. С.П. Королева, производящее оперативно-тактические и крылатые ракеты "Фламинго"говорится в сообщении
Кроме того, российской армией нанесен удар по "Государственному заводу порошковой металлургии" в Броварах Киевской области. Предприятие производит компоненты ракетного топлива, используемого в оперативно-тактических ракетах.
Ранее сообщалось об ударе российскими ракетами по Северному мосту в Киеве, обеспечивающему транспортировку вооружений и техники ВСУ.