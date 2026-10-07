Москва7 октВести.В Киеве Вооруженные силы России нанесли поражение предприятию "Умные боеприпасы", на котором осуществляется сборка и хранение крылатых ракет "Фламинго". Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, в течение минувшей ночи российские войска с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотных летательных аппаратов нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, в том числе в Киеве и Киевской области.
Поражено промышленное предприятие (ООО "Умные боеприпасы") в Киеве, осуществляющее сборку и хранение крылатых ракет FP-5 "Фламинго", оперативно-тактических ракет FP-9, а также комплектующих к нимговорится в публикации
Кроме того, российская армия ударила в Киеве по цеху сборки и хранения дронов (ЧАО "Фанплит"), на котором производятся комплектующие для крылатых ракет FP-5 "Фламинго", а также БПЛА большой и средней дальности FP-1, FP-2.
В населенном пункте Обухов Киевской области армия России поразила ПАО "Киевский картонно-бумажный комбинат", на котором организовано производство и хранение крылатых ракет FP-5 "Фламинго" и комплектующих к ним.