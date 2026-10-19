Минобороны: ВС РФ поразили узел производства частей для БПЛА в Киеве

ВС РФ поразили объект ВСУ, на котором производились двигатели для "Фламинго" Минобороны: ВС РФ поразили узел производства частей для БПЛА в Киеве

Москва19 окт Вести.Российские военные поразили в Киеве логистический узел "Файер Пойнт", на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для ударных БПЛА большой дальности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, на объекте осуществлялась сборка двигателей для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго".

В результате ударов также были успешно поражены центр обработки данных "Дата групп" и промышленное предприятие ОАО "Химволокно", на котором выпускали комплектующие для беспилотников.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в ночь 19 октября нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и Киевской области.