МО: в Киеве поражено депо, где хранились ракеты "Фламинго"

ВС РФ поразили депо в Киеве, где хранились ракеты "Фламинго" МО: в Киеве поражено депо, где хранились ракеты "Фламинго"

Москва19 окт Вести.Вооруженные силы РФ ударили по локомотивному депо в Киеве, где складировались ракеты FP-5 "Фламинго", а также детали для баллистических ракет FP-9, сообщили в Минобороны РФ.

В городе Киеве поражены... локомотивное депо Киев, на котором организовано складирование и хранение крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", а также комплектующих к баллистическим ракетам FP-9 говорится в сообщении

По данным оборонного ведомства, в ночь на понедельник российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, объектам хранения крылатых ракет, БПЛА и центру обработки данных в городе Киеве и Киевской области​​​.

Ранее мониторинговые ресурсы Украины сообщили, что Вооруженные силы России нанесли минувшей ночью комбинированный удар по объектам на территории Украины.