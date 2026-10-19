Москва19 октВести.Вооруженные силы РФ ударили по локомотивному депо в Киеве, где складировались ракеты FP-5 "Фламинго", а также детали для баллистических ракет FP-9, сообщили в Минобороны РФ.
В городе Киеве поражены... локомотивное депо Киев, на котором организовано складирование и хранение крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", а также комплектующих к баллистическим ракетам FP-9говорится в сообщении
По данным оборонного ведомства, в ночь на понедельник российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, объектам хранения крылатых ракет, БПЛА и центру обработки данных в городе Киеве и Киевской области.
Ранее мониторинговые ресурсы Украины сообщили, что Вооруженные силы России нанесли минувшей ночью комбинированный удар по объектам на территории Украины.