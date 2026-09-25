МО: поражено место хранения БПЛА в Борисполе, где были двигатели для "Фламинго"

ВС РФ ночью поразили в Борисполе место хранения БПЛА и двигателей для ракет МО: поражено место хранения БПЛА в Борисполе, где были двигатели для "Фламинго"

Москва25 сен Вести.Российская армия ночью поразила в киевском Борисполе место сборки и хранения БПЛА, где также хранили двигатели, используемые как силовые установки ракет "Фламинго", информировали в МО РФ.

Там напомнили, что ВС РФ продолжают наносить беспилотные удары по предприятиям ВПК, логистическим центрам и морским судам, использованным в интересах ВСУ. В Минобороны рассказали о пораженных сегодня ночью целях в Киевской области.

Место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов (ООО "Файер Поинт") в Борисполе, на территории которого осуществлялось хранение двигателей "Хоневелл" TFE731, используемых в качестве силовой установки крылатых ракет большой дальности "Фламинго" сообщили там

В ночь на четверг военные РФ нанесли массированный удар о украинским объектам в Киеве и Одесской области, задействованным в интересах ВСУ. В частности, было поражено киевское предприятие, на котором производились комплектующие для беспилотников.