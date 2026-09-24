Минобороны: ВС России поразили производство комплектующих для БПЛА в Киеве

ВС России поразили предприятия по производству комплектующих для БПЛА в Киеве Минобороны: ВС России поразили производство комплектующих для БПЛА в Киеве

Москва24 сен Вести.Минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли комплексный удар по нескольким объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) на Украине, говорится в сообщении Минобороны России.

По данным ведомства, поражено предприятие "Элемент ЮА", которое занималось производством и хранением комплектующих для БПЛА "Хорнет".

В результате удара поражены в городе Киев: промышленное предприятие по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также подготовке к применению наземных робототехнических комплексов говорится в сообщении

Кроме того, под удар попал цех по производству БПЛА "Пегас Армс", где производились и хранились беспилотники самолетного типа.

Российское ведомство также сообщило об ударах по телекоммуникационным центрам "Киевстар" и "Парковый", которые предоставляли услуги связи и вычислительные мощности ВСУ.

Ранее оборонное ведомство заявило о поражении в море танкера, который перевозил в порт Черноморска горюче-смазочные материалы, предназначенные для ВСУ.