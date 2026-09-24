Москва24 сенВести.Минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли комплексный удар по нескольким объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) на Украине, говорится в сообщении Минобороны России.
По данным ведомства, поражено предприятие "Элемент ЮА", которое занималось производством и хранением комплектующих для БПЛА "Хорнет".
В результате удара поражены в городе Киев: промышленное предприятие по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также подготовке к применению наземных робототехнических комплексовговорится в сообщении
Кроме того, под удар попал цех по производству БПЛА "Пегас Армс", где производились и хранились беспилотники самолетного типа.
Российское ведомство также сообщило об ударах по телекоммуникационным центрам "Киевстар" и "Парковый", которые предоставляли услуги связи и вычислительные мощности ВСУ.
Ранее оборонное ведомство заявило о поражении в море танкера, который перевозил в порт Черноморска горюче-смазочные материалы, предназначенные для ВСУ.