Минобороны РФ сообщило о поражении военных объектов в Киеве и Одессе МО РФ перечислило цели ночного массированного удара по Украине

Москва24 сен Вести.ВС РФ в ночь на четверг нанесли массированный удар по украинским военным объектам. Минобороны России раскрыло список пораженных целей.

По данным ведомства, для атаки применялись высокоточное оружие наземного и воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В Киеве были поражены нескольких промышленных объектов, где производились и хранились беспилотники и комплектующие к ним. В их числе названы предприятие ООО "ПЕГАС АРМС" и ООО "Элемент ЮА". Еще одной целью стал транспортно-логистический центр, использовавшийся для хранения и распределения дронов.

Российское ведомство также сообщило об ударах по телекоммуникационным центрам "Киевстар" и "Парковый", которые предоставляли услуги связи и вычислительные мощности ВСУ.

В Одессе были поражены два логистических центра с грузами военного и двойного назначения, поступавшими из европейских стран.

Кроме того, ведомство заявило о поражении в море танкера, который перевозил в порт Черноморска горюче-смазочные материалы, предназначенные для ВСУ.