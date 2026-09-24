Минобороны: ВС РФ массированным ударом поразили цели в Киеве и Одесской области

ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве и Одесской области Минобороны: ВС РФ массированным ударом поразили цели в Киеве и Одесской области

Москва24 сен Вести.Российские военные прошедшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, телекоммуникационным и логистическим центрам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что ночной удар был совершен с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования и БПЛА.

В результате успешной операции были поражены телекоммуникационные и логистические центры ВСУ. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение морским судам, использовавшимся в интересах украинских боевиков.

Накануне сообщалось, что поражение объектов в Киеве и Одессе в ходе дневных ударов ВС РФ способно оказать влияние на скорость принятия решений украинским командованием и нарушить устойчивость снабжения противника на отдельных направлениях.