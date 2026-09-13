Москва13 сенВести.В течение прошедшей ночи Вооруженные силы России нанесли групповые удары по украинским логистическим центрам, через которые шли поставка и распределение военной продукции, а также по обеспечивающим их работу объектам энергетики. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, российские войска в ходе удара применили высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты.
В результате поражен логистический центр "Новая Почта" в населенном пункте Нерубайское Одесской области, используемый для хранения и распределения военного имущества, предназначенного для обеспечения ВСУговорится в заявлении
Кроме того, ВС РФ поразили электроподстанции "Усатово" в Одессе и "Новая" в Николаеве, которые обеспечивают работу портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.
Также армия России нанесла поражение объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые занимались перевозкой военных грузов из стран Европы.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ ударили по объектам портовой и транспортной инфраструктуры в Одесской области.