МО: ВС РФ ударили по логистическим центрам и подстанциям портов на Украине

Армия России ночью поразила ряд объектов на Украине МО: ВС РФ ударили по логистическим центрам и подстанциям портов на Украине

Москва13 сен Вести.В течение прошедшей ночи Вооруженные силы России нанесли групповые удары по украинским логистическим центрам, через которые шли поставка и распределение военной продукции, а также по обеспечивающим их работу объектам энергетики. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, российские войска в ходе удара применили высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты.

В результате поражен логистический центр "Новая Почта" в населенном пункте Нерубайское Одесской области, используемый для хранения и распределения военного имущества, предназначенного для обеспечения ВСУ говорится в заявлении

Кроме того, ВС РФ поразили электроподстанции "Усатово" в Одессе и "Новая" в Николаеве, которые обеспечивают работу портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях.

Также армия России нанесла поражение объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые занимались перевозкой военных грузов из стран Европы.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ ударили по объектам портовой и транспортной инфраструктуры в Одесской области.