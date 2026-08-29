МО РФ сообщило об ударах по объектам энергетики и логистики Украины МО РФ: российские военные поразили топливно-энергетические объекты Украины

Москва29 авг Вести.Российская армия за сутки нанесла удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины и логистическим центрам, используемым ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ.

Нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, логистическим центрам, используемым ВСУ, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним говорится в сообщении

Также были поражены пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 147 районах.

В российском Минобороны также сообщили, что потери украинских войск за сутки составили около 1 425 военнослужащих. По данным ведомства, в зоне ответственности группировки "Север" ВСУ потеряли более 250 человек, "Запад" - более 220, "Южная" - свыше 200, "Центр" - до 395, "Восток" - до 310, "Днепр" - до 50 военнослужащих.

Утром в субботу сообщалось о групповом ударе ВС РФ по украинским портам и логистическим центрам. Кроме того, поражение получили склады с боеприпасами и хранилища с ГСМ, которые предназначались для ВСУ.