ВС РФ нанесли групповые удары по портам и логистическим центрам ВСУ

Российская армия нанесла групповые удары по портам и логистическим центрам ВСУ ВС РФ нанесли групповые удары по портам и логистическим центрам ВСУ

Москва29 авг Вести.Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам, которые использовались в интересах боевиков киевского режима. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Военное ведомство раскрыло список целей, которые были поражены ночью на 29 августа и вечером предыдущего дня.

Вчера вечером и в течение ночи 29 августа Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов говорится в сообщении МО

В Киевской области в Калинове был уничтожен логистический центр. Там находится таможенный терминал, который распределяет военные грузы, поступающие на Украину из стран Запада.

В Чайках поражен транспортно-логистический центр "Фим сервис". Здесь боевики киевского режима хранили компоненты для сборки крылатых ракет "Фламинго". Склад с боеприпасами был уничтожен в населенном пункте Милая. Там же компания "Фаер поинт" разместила комплектующие и пусковые ускорители для дронов FP-1/FP-2.

В порту Измаил целью удара стала стоянка топливозаправщиков. Там же был поражен терминал для разгрузки горюче-смазочных материалов. А в порту Николаев уничтожены логистические центры с военными грузами.

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что в населенном пункте Милая склад боеприпасов был размещен вблизи жилой застройки.